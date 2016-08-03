Боевики не дают внятных объяснений блокирования открытия КПВВ в Золотом - пресс-секретарь Кучмы

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам очередного заседания ТКГ, которое состоялось сегодня в Минске.

"Украина в очередной раз обострила вопрос открытия КПВВ в Золотом. Представители ОБСЕ подтверждают: нет причин, чтобы не открывать этот пункт пропуска, в котором так нуждаются жители Луганской области", - написала она.

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Олифер выразила сожаление, что "представители ОРЛО так и не предоставили внятных объяснений касательно причин, по которым они блокируют открытие такого КПВВ".

В то же время первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook отметила надежду, что до конца месяца этот пункт пропуска будет открыт.

"Также есть определенные надежды, что до конца августа будет решен вопрос открытия КПВВ "Золотое". На этом настаивают ОБСЕ и украинская сторона. Это бы значительно облегчило передвижение людям, которые больше всего страдают от конфликта, по обе стороны линии соприкосновения", - заявила Геращенко.

Напомним, пункт пропуска "Золотое" был открыт со стороны подконтрольной Украине территории еще 31 марта, однако спустя пару часов он был закрыт, поскольку представители боевиков на своей стороне отказались пропускать людей, пожелавших пересечь линию разграничения, и отказываются делать это до сих пор.

Как отмечала тогда Олифер, украинская сторона "расценивает подобные действия как грубое нарушение Минских договоренностей, тем более что вопрос открытия данного КПВВ постоянно поднимали сами же представители отдельных районов Луганской области".