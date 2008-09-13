С Голодомором в Украине ЦК ВКП(б) боролся постановлениями (документы)

Россия рассекретила часть официальных документов, касающихся голода в СССР 1930-1934 годах в связи с начавшимися коллективизацией крестьянских хозяйств и индустриализацией, в том числе в Украине, Казахстане, Нижнем Поволжье, Урале и Беларуси.

Копии рассекреченных материалов размещены на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Из опубликованных документов следует, что, начиная с мая 1930 года Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ВКП (б)) получал из Главных политических управлений республик Советского Союза информацию о продовольственных затруднениях, дефиците зерна и хлеба. На основе полученной информации Политбюро ЦК ВКП (б) и Совет Труда и Обороны СССР едва ли не ежедневно принимали постановления о продовольственной помощи страдающим регионам. В частности, в отношении Украины принимались постановления об оказании семенной помощи, о разбронировании ржи и ржаной муки из госфондов для снабжения республики, о возврате из портов кукурузы и пшеницы и о дополнительной закупке в Персии и на Дальнем Востоке зерна для Украины, и так далее.

С другой стороны, на официальном сайте МИД России изложены такие материалы, которые свидетельствуют о бездеятельности украинского партийного руководства в связи с продовольственным кризисом в республике. В частности, Н.Живанов (его должность не уточняется - УНИАН) в своем письме от 24 декабря 1932 года на имя первого секретаря ЦК КП(б) Украины Станислава Косиора писал: «Откройте глаза на действительность. Что вы делаете своей политикой, безмолвные вы рабы Москвы. Вы за 2 года угробили Украину, сельское хозяйство: Вы превратили всю украинскую парторганизацию в стаю попугаев, которые одно зазубрили, что говорить «нереальный» нельзя, это оппортунизм. Эти попугаи в прошлом году оставили украинское хозяйство без куска хлеба, без картошки, ни зерна кукурузы. Даже сою никому не нужную повывозили, а колхозники, как дикие волки стояли, уходили в поле собирать падалишнюю сою да кукурузу. Вы хотя бы посчитали, сколько у нас умерло детей и стариков от голода. Вы бы потрудились и собрались с мужеством подсчитать эти жертвы и познакомить Москву с результатом нашей беззаботной и безответственной «борьбы» за «социализм».

В тоже время приводится Докладная записка секретаря ЦК КП(б) Украины Менделя Хатаевича в ЦК ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР о росте эпидемических заболеваний в Украине от 2 января 1933 года.

«На Украине наблюдается рост эпидемических заболеваний, в особенности сыпного тифа. Общее количество сыпно-тифозных заболеваний за весь 1931 год составило 8 тысяч 384 случая, а за январь-ноябрь 1932 года сыпной тиф дал 15 тысяч 458 заболеваний», - пишет М.Хатаевич.

Уже 17 марта 1933 года секретно-политический отдел Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) готовит специальную справку о продзатруднениях по УССР с указанием фактов массовой смертности и людоедства. «Володарский район. Киевская область. в с.Рудое, оставив дома трех малолетних детей, из села выехала единоличница Я. Не имея совершенно продуктов питания. По уговору со старшей сестрой, 9-летний мальчик убил 3-хлетнюю девочку (сестру), после чего отрезали у нее голову и в сыром виде ели мясо трупа», - отмечается в спецсправке.

Таких примеров приводится множество в разных справках из разных районов Украины и других регионов бывшего Советского Союза.

В МИД России отмечают, что обнародованные оцифрованные копии оригинальных документов извлечены из фондов российских федеральных архивов - Российского государственного архива социально-политической истории (бывший Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС), Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива экономики, а также Центрального архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

«Они представляют собой лишь часть огромного документального массива, отразившего большую беду народов СССР - голод, предпосылки для которого возникли в 1929-1930 гг. в связи с начавшимися коллективизацией крестьянских хозяйств и индустриализацией, поразивший затем значительную часть регионов СССР. Документы раскрывают суть тогдашних политических решений в области сельского хозяйства, продовольственного обеспечения народов огромной страны, экспорта и импорта продовольственных товаров, их реализацию в партийных и государственных структурах СССР на разных уровнях, отношение к ним различных категорий населения, дают реальную картину сначала продовольственных затруднений, а затем катастрофического недостатка продуктов питания в городе и деревне», - отмечается в предисловии к рассекреченным материалам.

Во вступлении также говорится, что «авторы приведенной подборки документов стремились показать в развитии трагическое явление голода в СССР, поэтому документы в ней расположены в строго хронологической последовательности».

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