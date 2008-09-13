В Тернопольской области нет сопротивления коалиции БЮТ и ПР?

Председатель Тернопольской областной организации партии “Всеукраинское объединение “Батьківщина” Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ утверждает, что образование коалиции в составе БЮТ и Партии регионов поддерживают более 42% жителей Тернопольской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Тернополе.

По словам В.ДЕРЕВЛЯНОГО, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного по заказу БЮТ.

“Люди хотят спокойствия. Протестного ажиотажа против нашей позиции нет. Нет такого сопротивления, на которое рассчитывали все балоговские партии”, – заверяет В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

При этом он отметил, что создание коалиции БЮТ с Партией регионов произойдет при условии, если блок “Наша Украина – Народная самооборона” не вернется в состав демократической коалиции.

“Когда новая коалиция будет создана, мы будем делать все для того, чтобы Юлия Владимировна была премьер-министром и чтобы наша линия сохранилась”, – подчеркнул В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.