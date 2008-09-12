Тимошенко: не нужно переговоров, нужно просто вернуться

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что фракция БЮТ полностью открыта для переговорного процесса по восстановлению коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Мы полностью открыты для переговорного процесса, но вопрос в том, что для того, чтобы «Наша Украина» и Президент вернулись в демократическую коалицию, никаких переговоров не нужно – нужно просто возвращаться, уважая и любя Украину, ценя ее стратегический курс на европейскую интеграцию и сохранение суверенитета», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.