Ющенко говорит, что Россия строит в Крыму что-то непонятное

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что сегодня существует опасность для государственной границы Украины.

Об этом он заявил в интервью изданию «Die Welt».

В частности, отвечая на вопрос, находятся ли сегодня границы государства под угрозой, В.ЮЩЕНКО сказал: «Вопрос справедливый. Опасность существует».

В то же время Президент отметил, что Украина не относится слишком легкомысленно к государственной независимости, за которую заплатила высокую цену. “В ХХ веке мы шесть раз провозглашали нашу независимость и пять раз теряли ее. Мы пережили Голодомор 30-х годов - гуманитарную катастрофу с миллионами умерших. Мы пережили Вторую мировую войну”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, непростая ситуация сложилась в Крыму. “Мы проводим осторожную политику, усиливая ежемесячно наше участие там. Проблемы региона более давние, чем наша независимость”, - отметил он. В.ЮЩЕНКО также обратил внимание на проблемы дислокации Черноморского флота России на полуострове. “Присутствие российского флота тянет за собой такие последствия: что будет дальше с недвижимостью, ее арендой, навигацией, радиочастотами. Не обращают внимания на то, что на нашей территории возводятся здания, назначение которых является непонятным. Я не скажу, что это - целенаправленная политика России, но там царит определенный беспорядок”, - сказал глава государства.