Ющенко предлагает аграриям придержать зерно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает аграриев не спешить с продажей нынешнего урожая зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня перед жителями села Водяники Золотоношского района Черкасской области.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что 48 млн. тонн собранного зерна является рекордом за последние 17 лет в Украине. Он отметил, что Украина имеет самый высокий мировой стандарт: на одного человека собрана одна тонна зерна.

При этом Президент констатировал, что в мире, наоборот, наблюдается повышение цен на зерно из-за рекордно низких запасов. Он обратил внимание, что украинское правительство допустило много ошибок, применив административные методы на рынке зерна. Из-за этого, по словам главы государства, Украина потеряла 2,5 млрд. долларов, поскольку практически до мая существовал запрет на экспорт зерна.

В то же время Президент считает, что сегодня украинскому крестьянину не стоит спешить продавать зерно, поскольку его цена будет повышаться. Глава государства высказал мнение, что нужно через банковые учреждения, другие структуры предоставить поддержку аграриям, чтобы они имели возможность хранить это зерно.

«Мы не должны быстро расставаться с этим урожаем, потому что цена будет лучше, более высокой», - сказал Президент.

Также большое внимание в своем выступлении В.ЮЩЕНКО уделил повышению роли села, улучшению условий жизни на селе.

«Мы должны сделать престижной не только профессию шахтера, но и врача, учителя, человека, который работает на селе», - сказал В.ЮЩЕНКО.