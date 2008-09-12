Янукович отмахивается - временный союз не значит, что ПР идет на поводу

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о востребованности временных политических союзов, в частности, в парламенте.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ пишет в статье «Исторический лимит времени, отведенный «помаранчевой» власти, исчерпан. Грядут новые времена», которая опубликована сегодня газетой «Комсомольская правда в Украине» (№200 за 12-18 09.2008г).

«Сегодня мы делаем все возможное, чтобы на руинах развалившейся коалиции не возник очередной политтехнологический клон. Поэтому в парламенте мы голосуем с теми, чьи интересы на данном этапе не противоречат интересам украинского народа и государства. Я думаю, наши единомышленники понимают это. Создание в парламенте ситуативного большинства не означает, что мы идем у кого-то на поводу. Временные союзы тоже нужны», – пишет лидер ПР.

При этом В.ЯНУКОВИЧ считает, что было бы хорошо, если бы такие союзы «со временем трансформировались в широкий политический фронт», отметив также, что в Партии регионов понимают, что «политический эгоизм расколовшейся «оранжевой» силы очень часто преобладает над общенациональными интересами».

В своей статье лидер ПР вновь подчеркнул необходимость внесения изменений в действующую Конституцию с целью четко прописать полномочия всех ветвей власти, а также создания надежной системы противовесов и невозможности узурпации власти одним из ее институтов, реформы судебной системы, децентрализации власти с передачей широких функций и полномочий местному самоуправлению, обеспечения разработки и утверждения основных направлений внутренней и внешней политики в парламенте.

«Хочу особо подчеркнуть: мы не собираемся упразднять институт Президента и не пытаемся лишать Президента права выступать гарантом Конституции. Те, кто спекулируют на этой теме, преследуют цель преднамеренно исказить сущность наших действий», – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также напомнил позицию партии по вопросам внешней политики, в частности, о том, что Украине необходим статус внеблокового государства. «Попытки нынешнего руководства втянуть нас в НАТО чреваты опасной напряженностью в отношениях с Российской Федерацией. Это не нужно ни нам, ни Европе. Закончившийся саммит Украина - ЕС дал однозначный ответ, кто на самом деле тормозит евроинтеграционный процесс», - отмечает В.ЯНУКОВИЧ.

Возвращаясь к внутренней политической ситуации, он подчеркнул: «Партия регионов готова к любым оверштагам провластных партий… Мы прошли... трудные испытания. Вспомните 2005 год и все последующие, когда нас преследовали, унижали. Но теперь это уже не проходит».

Кроме того, в контексте возможности проведения досрочных парламентских выборов, В.ЯНУКОВИЧ пишет: «Что это даст для страны? Новое экономическое потрясение?!… Хватит ли политикам мудрости и ответственности, чтобы попытаться использовать этот иррационализм для создания в парламенте конфигурации сил, способных дать начало новому этапу в развитии государства?».