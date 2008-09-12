Ющенко: меня мало интересует, кем я буду в 2010 году

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что его мало интересует, какую должность он будет занимать в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Черкасской области.

«Меня мало интересует, кем я буду в 2010 году», - сказал Президент. Он добавил, что и в дальнейшем будет отстаивать свои принципы, и ему не важно, будет у него высокий рейтинг при этом или нет.

Президент в очередной раз уделил много внимания процессам, состоявшимся в парламенте с 2 по 5 сентября, отметив, что это является угрозой для национальных интересов. В то же время он уверен, что Украина не потеряет свои демократические завоевания, поскольку, что бы ни происходило сегодня в парламенте, есть возможность об этом открыто говорить, и народ имеет возможность дать оценку этим событиям.

В.ЮЩЕНКО в который раз повторил, что для возобновления диалога в демократических силах необходимо отменить ряд антиконституционных законов и выразить позицию по Грузии.

В то же время Президент не исключил, что может идти речь о досрочных выборах. На них, по словам главы государства, необходимо откровенно и честно говорить, кто с кем и ради чего объединяется.

«Единственным предметом торга могут быть вещи, которые относятся к национальным приоритетам… Расчеты, как распределить две должности между тремя людьми – это губительный путь», - сказал он.