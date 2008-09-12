Яценюк понимает, почему Вакарчук ушел из Рады

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК разделяет позицию народного депутата Украины Святослава ВАКАРЧУКА (фракция НУ-НС), который написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что сегодня по телефону разговоривал с С.ВАКАРЧУКОМ. По словам Председателя ВР, в этом разговоре он сказал С.ВАКАРЧУКУ, что разделяет его позицию.

Как сообщал УНИАН, народный депутат С.ВАКАРЧУК подал заявление о сложении депутатских полномочий.

Как отмечается в заявлении С.ВАКАРЧУКА, “нынешний состав Верховной Рады не выполнил своей главной роли - творить видение Украины как современного европейского государства». По его словам, “непрерывные межпартийные и внутрипартийные споры, которыми так проникаются те, кто должны вести Украину вперед, деморализуют общество внутри страны, и подрывают ее авторитет извне».

С.ВАКАРЧУК отмечает, что политическая жизнь государства “сузилась к безжалостной борьбе за власть”. Он считает, что “ее жертвами становятся не только моральные принципы, но и национальные интересы”.

Он отметил, что “никогда не рассматривал поход в парламент как шаг в карьере, а тем более, как персональное благо”. “Выход из состава действующего депутатского корпуса является осознанным, взвешенным и в то же время выстраданным шагом. Видимо, голос совести в настоящее время нужен не в Раде”, говорится в заявлении.

С.ВАКАРЧУК прошел в Верховную Раду по списку блока “Наша Украина - Народная самооборона” (№15). Член Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации.