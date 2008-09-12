"Наша Украина" сможет пройти в парламент даже без Ющенко

В Верховную Раду Украины в случае проведения досрочных выборов пройдет ряд политических сил, которые сегодня не представлены в ней.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим КАРАСЁВ.

По его словам, за БЮТ и Партию регионов будет отдано меньше голосов избирателей, чем в 2007 году. “Рейтинг их падает, от них избиратели уже устали. Сегодня есть спрос на новых политиков и политические силы”, - считает он.

По словам политолога, на сегодняшней “геополитической волне” может пройти в парламент Украины ВО “Свобода”, возглавляемая Олегом ТЯГНИБОКОМ. Он отметил, что, учитывая то, что у председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА рейтинг составляет больше 4%, то в случае, если он возглавит политическую силу, она может преодолеть на выборах 3% барьер.

В.КАРАСЁВ также считает вероятным прохождение в парламент Блока Леонида Черновецкого и партии “Единый Центр”. В то же время он не разделяет прогнозов о том, что “Наша Украина” не преодолеет на выборах 3% барьер. По его словам, “у "Нашей Украины" есть позиция, и даже без В.ЮЩЕНКО они смогут пройти в парламент”.