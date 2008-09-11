Список тех, кому «придется» идти в президенты, стал больше на одного

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО предполагает, что ему «придется» баллотироваться на предстоящих выборах Президента Украины.

Сегодня на пресс-конференции в рамках 15-й национальной книжной выставке-ярмарке «Форум издателей во Львове» ЛУЦЕНКО заявил, что пока не видит выхода из кризиса, сложившегося в государстве.

«Штат на Банковой не хочет никаких переговоров, можно предложить переговоры с ЛИТВИНЫМ, и он этого хочет, но Банковая избегает любых переговорных процессов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, вместе с этим отметив, что пока не видит реальных путей выхода из кризиса, хотя и не видит смысла в проведении досрочных выборов.

На вопрос относительно возможного участия в президентских выборах Ю.ЛУЦЕНКО прямо не ответил, только сказал, что, «по-видимому, придется принимать участие».

Как сообщал УНИАН, 5 сентября лидер ПР Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что считает себя обреченнымбаллотироваться на выборах Президента Украины. «Моя точка зрения, что я обречен буду идти по этому пути. Но решать будет съезд», - сказал он.

Ранее, 28 августа, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявил, что ему, возможно, придется участвоватьв выборах Президента, поэтому он не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост главы державы в 2010 году.

«Чем больше я наблюдаю за разрушительными действиями нынешних претендентов на президентский пост, их абсолютную неадекватность вызовам и угрозам, стоящим перед Украиной, их неспособность объединить страну и создать достойные условия для жизни и безопасности наших граждан, тем больше вероятность того, что придется участвовать в избирательной кампании в 2010 году. Но если я приму такое решение, оно не будет базироваться на олимпийском принципе – главное не победа, а участие», - отметил народный депутат.