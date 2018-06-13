Неделя в цифрах

1 страна-член Совета безопасности ООН – Российская Федерация – заблокировала украинский проект заявления по включению аннексированного Россией Крыма в состав Южного федерального округа РФ.

1 украинец погиб и 20 получили ранения в результате ДТП в Норвегии с участием туристического автобуса с гражданами Украины, сообщают в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

1 военнослужащий погиб и 8 были ранены на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области во время стрельб из-за того, что разорвался 120-миллиметровый миномет, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

2 месяца ареста будут требовать представители обвинения в отношении экс-регионала Александра Ефремова в ходе судебного заседания об избрании ему меры пресечения 1 августа, сообщают украинские СМИ.

2 крестных хода, организованных УПЦ Московского патриархата и УПЦ Киевского патриархата, состоялись в Киеве. По информации Национальной полиции Украины, за два дня в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины приняли участие 30 000 человек. Грубых правонарушений зафиксировано не было.

2 корабля российского Черноморского флота – сторожевой корабль «Пытливый» и средний разведывательный корабль «Экватор» - приближались к территориальным водам Украины с целью ведения наблюдения за развертыванием морской компоненты украинско-американских учений «Си Бриз-2016», сообщают в штабе командования украинских ВМС. В дальнейшем российские корабли передвигались в направлении за кораблями - участниками маневров.

2 транша от МВФ на сумму 2 700 000 000 долларов ожидает Украина до конца 2016 года, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

3 человека погибли и 2 получили телесные повреждения в результате взрыва боеприпасов, которые были привезены для утилизации, на территории испытательной станции №2 Государственного научно-исследовательского института химических продуктов ГК «Укроборонпром» в Сумской области, сообщают в военной прокуратуре Центрального региона Украины.

14 летпрошло с даты трагедии во время авиашоу на Скниловском аэродроме, когда в результате катастрофы одного из самолетов погибло 77 человек.

Читайте такжеВо Львове почтили память жертв Скниловской трагедии18 террористических атак,жертвами которых стали 443 человека, произошли в Европе в последние два года, сообщают иностранные СМИ. При этом, только с начала 2016 года в результате терактов погибли 172 человека.

19 человек погиблив японской префектуре Канагава в результате инцидента в доме-интернате для инвалидов, когда неизвестный с ножом устроил в нем резню, сообщают иностранные СМИ. Не менее 40 человек были ранены.

40 «инструкторов», в основном, офицеры-танкисты и мотострелки, прибыли из России на полигоны в районе Енакиево и под Торезом для обучения боевиков «ДНР», сообщил народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

51 боец служб специальных операций Вооруженных сил Украины был награжден государственными наградами за личное мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне АТО, высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, в День Сил специальных операций ВСУ, который отмечается в 2016 году впервые.

72 новых американскихбеспилотника были переданы Вооруженным силам Украины, сообщают в пресс-службе посольства США в Украине.

72% украинцевобеспокоены войной на Донбассе, говорится в результатах исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Также среди проблем, которые больше всего беспокоят украинцев, – уровень жизни (61%), экономическая ситуация (46%) и безопасность (15%). Меньше всего украинцев беспокоит статус русского языка (1%).

163 участника АТО, из которых 13 – посмертно, отмечены высокими государственными наградами за мужество, героизм и высокий профессионализм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, сообщают в пресс-службе президента Украины.

165 человек были задержаны в столице Армении Ереване в результате столкновений с полицейскими, сообщают иностранные СМИ.

243 российскихкомпании не смогут вести внешнеэкономическую деятельность, поскольку вели бизнес с коммерческими структурами временно оккупированных террористами территорий Украины, сообщают в Службе безопасности Украины.

410 потенциальныхтеррористов, прибывших под видом беженцев, находятся в Германии на данный момент, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на заявление Федерального управления уголовной полиции.

Читайте такжеКомандование родами войск Турции передали в подчинение Минобороны750 военных, ранее задержанных по подозрению в причастности к попытке государственного переворота в Турции, были освобождены судом из-под ареста, сообщают иностранные СМИ. Турецкая власть утверждает, что в попытке государственного переворота принимали участие более 8500 солдат.

40 800 военнослужащих, из которых около 4 500 офицеров, подписали контакты на службу в Вооруженных силах Украины с начала 2016 года, сообщают в Министерстве обороны Украины.

200 000 гривеньвознаграждения готовы заплатить в Национальной полиции Украины за любую информацию, которая поможет расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Читайте такжеЗа информацию об убийстве Шеремета Нацполиция пообещала вознаграждение - 200 тысяч гривень2 900 000 доллароввзыскания отсудило у российского предприятия «Авиакор – авиационный завод» в деле о выплате роялти за использование товарного знака при производстве самолетов украинское Государственное предприятие «Антонов».

39 700 000 гривеньнеобходимы для реализации проекта относительно первоочередных мер по стабилизации полигона твердых бытовых отходов во Львове, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Львовский городской совет.

141 500 000 гривень будут выделены Кабинетом министров из специального фонда государственного бюджета, который финансируется за счет Европейского Союза, на устранение технических барьеров в торговле между Украиной и ЕС.

1 700 000 000 человек заходят в свой аккаунт Facebook по крайней мере раз в месяц. Этот показатель на 15% больше по сравнению с показателями прошлого года, сообщают иностранные СМИ. Ежедневно в социальную сеть заходят 1 100 000 000 человек.

5 200 000 000 гривеньсоставляет задолженность украинцев по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения, сообщают в Государственной службе статистики Украины.

Маргарита Андреева