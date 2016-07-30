В Турции суд освободил более 750 военных, задержанных после попытки переворота

21:55, 30 июля 2016
Мир
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Турецкая власть утверждает, что в попытке государственного переворота принимали участие более 8500 солдат.

REUTERS

В Стамбуле суд 30 июля освободил из-под ареста более 750 военных, ранее задержанных по подозрению в причастности к попытке государственного переворота 16 июля. 

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Суд рассмотрел всего около тысячи дел, передает радио «Свобода».

Среди военнослужащих, которые оказались на свободе, – курсанты военных училищ. Они были освобождены после дачи показаний.

Турецкая власть утверждает, что в попытке государственного переворота принимали участие более 8500 солдат.

После провала попытки свержения власти в Турции задержаны свыше 18 тысяч человек, почти 10 тысяч из них остаются под арестом. Десятки тысяч госслужащих были уволены. Работу прекратили более ста национальных средств информации.

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