Кабмин выделил почти 142 миллиона на устранение барьеров в торговле между Украиной и ЕС

Кабинет министров Украины выделил 141,5 млн грн из специального фонда государственного бюджета, который финансируется за счет Европейского Союза, на устранение технических барьеров в торговле между Украиной и ЕС.

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Соответствующее постановление от 27 июля опубликовано на сайте правительства.

Согласно постановлению, средства будут использоваться в рамках затрат на защиту прав потребителей, стандартизацию, метрологию, сертификацию, подтверждение соответствия и управление качеством.

При этом распорядителем средств выступает Министерство экономического развития и торговли Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году намерена начать переговоры с Европейским Союзом об отмене дополнительной сертификации промышленной продукции по трем техническим регламентам, включая машины, низковольтное электрическое оборудование и электромагнитную совместимость оборудования.

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В декабре 2014 года бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина намерена полностью отказаться от советской системы стандартизации и перейти на европейские стандарты уже до 2016 года.

Верховная Рада 15 января 2015 года приняла закон об адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза в сфере технических регламентов и оценки соответствия.

Законом предусматривается объединить нормы законов "О подтверждении соответствия", "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" и декрет Кабинета министров от 10 мая 1993 года № 46-93 "О стандартизации и сертификации", одновременно определяя их как утратившие силу, а также предлагается внести изменения в ряд законодательных актов Украины.

В октябре 2015 года научно-технический совет при Минэкономразвития принял решение о подготовке к началу отмены технических стандартов СССР на территории Украины с 1 января 2016 года, предложив ввести переходный период. Согласно решению, центры стандартизации, метрологии и сертификации до декабря проведут анализ техстандартов СССР, действующих в Украине, и предложат срок переходного периода, который начнет действовать с 1 января 2016 года.