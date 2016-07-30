Беспорядки в Ереване: СМИ сообщают о 165 задержанных

Как сообщает российское агентство "РИА Новости", полицейские задержали 165 человек после беспорядков на улице Хоренаци и в районе Сари Тах в столице Армении.

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Как сообщалось, в пятницу вечером протестующие попытались прорваться к зданию, однако полиция применила дымовые шашки и остановила толпу. В результате столкновений, произошедших в Ереване на улице Хоренаци и квартале Сари-Таг близ захваченного вооруженной группой здания патрульно-постовой службы, в пять медучреждений были доставлены 60 пострадавших с различными телесными повреждениями.

Участники акции поддерживали вооруженную группу, около двух недель назад захватившую в Ереване здание патрульно-постовой службы полиции и требующая отставки властей.

Напомним, группа вооруженных людей захватила полк ППС 17 июля. Они потребовали освобождения координатора армянской оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия.

23 июля захватчики освободили последних четырех заложников, в том числе замглавы полиции Армении генерал-майора Вардана Егиазаряна и замначальника полиции Еревана полковника Валерия Осипяна. При этом они отказались сложить оружие до выполнения их требований.