Порошенко наградил орденами и медалями 51 бойца спецназа

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, награды присуждены за личное мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне АТО, высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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Всего награжден 51 военнослужащий ССО ВСУ. В их числе девять воинов получили орден Богдана Хмельницкого III степени, 20 бойцов отмечены орденом «За мужество» разных степеней и 22 воина получили медали «За военную службу Украине».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 июля, в Украине впервые отмечается День Сил специальных операций ВСУ. Соответствующий Указ президент подписал 26 июля этого года.

По мнению главы государства, установление такого Дня будет способствовать дальнейшему развитию национальных военных традиций, военно-патриотического воспитания молодежи, ее готовности к защите Родины.

Ранее глава государства подписал закон о правовом статусе Сил специальных операций ВСУ. Закон определяет правовой статус и применение Сил специальных операций самостоятельно или во взаимодействии с другими видами ВСУ для специальных операций по созданию благоприятных условий для успешного проведения военно-политических, экономических и других мер в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства.