"Жалкая попытка": Россия заблокировала украинский проект заявления по Крыму в Совбезе ООН

Об этом сообщила украинская дипмисссия при ООН в Twitter.

"Россия заблокировала украинский проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы по Крыму. Жалкая попытка отрицать неоспоримое. #КримЦеУкраїна", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, президент РФ Владимир Путин присоединил оккупированный Крым к Южному федеральному округу, таким образом ликвидировав "Крымский федеральный округ". Теперь в Южный федеральный округ входят Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, оккупированный Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, оккупированный Севастополь.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания. "Крымский федеральный округ" Россия создала после того, как аннексировала украинский Крым в марте 2014 года.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.