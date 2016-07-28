"Карта террора": за 2 года в Европе в 18 терактах погибли 443 человека - Daily Mail

Британское издание Daily Mail опубликовало карту, на которой изображены совершенные на территории Европы в 2014-2016 годах теракты.

Как отмечает издание, в 2014 году в результате нападения в Брюсселе погибли четыре человека, а уже в 2015 году количество жертв вооруженных нападений по всему континенту подскочило до 267 человек. С начала 2016 года в результате терактов уже умерли 172 человека.

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При этом, как видно на карте, за последние два года больше всего людей в результате терактов погибло во французской столице Париже – 155, на втором месте в печальном рейтинге турецкая Анкара – 102 жертвы, на третьем – французская Ницца с 84 погибшими.

Франция вообще стала одной из главных жертв террора за последнее время – помимо Парижа и Ниццы от вооруженных нападений пострадали города Маньянвиль (2 погибших), Руан (1 погибший) и Лион (1 погибший).

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В Турции помимо Анкары были совершены атаки в Стамбуле (42 погибших) и Диярбакыр (4 человека погибли).

Кроме того, в Брюсселе за два года в терактах погибли 39 человек, а в немецком Мюнхене в результате недавней атаки на торговый центр погибли 9 человек.

Также за указанный промежуток времени жертвами террора стали боснийские Сараево (2 погибших) и Зворник (1 погибший) и датский Копенгаген (2 человека).

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью в немецком Бремене сбежавший из психиатрической клиники беженец угрожал взорвать торговый центр, однако полиция вовремя успела его задержать.