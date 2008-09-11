Кириленко: через 4 дня Наша Украина получит сигнал о переходе в оппозицию

«Наша Украина» уйдет в оппозицию в случае юридического оформления коалиции фракций Блока Юлии Тимошенко, Партии регионов и Коммунистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Киеве председатель политической партии "Народный Союз Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Думаю, что в случае создания коалиции БЮТ с Партией регионов и коммунистами, точнее, в случае ее окончательного юридического оформления, поскольку фактически эта коалиция создана 2 сентября и успешно действует, в таком случае мы переходим в парламентскую оппозицию», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

«Да, это будет единственная оппозиционная фракция в парламенте, да, нам будет тяжело, но мы не поступимся принципами, потому что они для нас неизменны», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО выразил уверенность, что Президент досрочно прекратит полномочия парламента только в случае возникновения конституционных оснований для этого, а это, по его словам, может произойти только если на протяжении 30 дней не будет создана новая коалиция.

Он также отметил, что у БЮТ остается юридически два, а фактически – четыре дня для того, чтобы принять решение, направленное на сохранение демократической коалиции.

«Когда пройдет четыре дня, БЮТ окончательно уничтожит Коалицию демократических сил. Это будет для нас сигнал к другим действиям, к переходу в парламентскую оппозицию», - сказал председатель “Нашей Украины”.

В.КИРИЛЕНКО призвал партнеров по демкоалиции согласовать все вопросы, которые разъединили их, и выйти с совместной позицией на ближайшее пленарное заседание парламента.