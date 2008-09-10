Ющенко в решении Тимошенко увидел введение привелегий

Президент считает решение об отмене целевой надбавки на газ для предприятий горно-металлургического комплекса неконституционным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Главной службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров Секретариата Президента Украины Ян БЕРНАЗЮК на пресс-конференции в среду.

«Президент считает такое решение неконституционным, потому что нельзя к отдельной категории предприятий принимать привилегированные условия», - сказал Я.БЕРНАЗЮК.

По его информации (напомним, сегодня Я.БЕРНАЗЮК не был допущен на заседание правительства), правительство в своем решении не указало те предприятия, для которых отменяется целевая надбавка, при этом уполномочило Министерство промышленной политики самостоятельно составить перечень таких предприятий.

По мнению Я.БЕРНАЗЮКА, делегирование таких полномочий Минпромполитики несет колоссальные коррупционные риски.

Кабинет министров на месяц отменил целевую надбавку в размере 12% на природный газ для металлургических предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятие такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

Он сказал, что надбавка отменена на сентябрь. При этом министр отметил, что вопрос о действии надбавки в дальнейшем будет изучаться.

Кроме того, Кабмин на неделю перенес рассмотрение вопроса о выделении 85 специальных разрешений на пользование недрами для согласования некоторых моментов с Министерством юстиции.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Владимир БОЙКО говорил о необходимости отменить целевую надбавку на газ на 2 месяца.