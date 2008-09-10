У Тимошенко решили пока оставить "Турбоатом" под контролем Семенюк

Кабинет министров Украины отложил рассмотрение вопроса о передаче Министерству промышленной политики из управления Фонда госимущества ряда запланированных к приватизации в этом году предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ.

Он отметил, что рассмотрение вопроса перенесено на следующее заседание Кабинета министров, поскольку во время сегодняшнего рассмотрения возникли некоторые разногласия с Министерством юстиции.

По его словам, среди данных предприятий - “Турбоатом”, “Сумыхимволокно” и др.

Министр отметил, что в случае, если будет принято решение по данному вопросу, а позже возникнут вопросы с дальнейшей приватизацией этих предприятий, они снова будут переданы Фонду госимущества.

Он подчеркнул, что ФГУ не может эффективно руководить данными предприятиями, поэтому они будут переданы в управление Минпромполитики.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 сентября, руководитель Главной службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом министров Секретариата Президента Украины Ян БЕРНАЗЮК заявил, что его сегодня не пустили на заседание правительства. Он связал отказ в допуске на заседание с тем, что Кабмин планирует рассмотреть 4 вопроса, в которых, по его словам, прослеживается «четкий кремлевский след». В частности, Я.БЕРНАЗЮК сообщил, что правительство планирует рассмотреть вопрос о передаче в управление от Фонда государственного имущества Министерству промышленной политики «Турбоатом», «Сумыхимволокно», предприятие «Каскад» и еще ряд привлекательных, по его словам, с точки зрения российского капитала, предприятий.