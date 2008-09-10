Удастся ли Ющенко стать Президентом второй раз?

Украинские политологи неоднозначно оценивают шансы Виктора ЮЩЕНКО быть избранным на второй президентский срок.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня во время круглого стола директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ выразил мнение, что "шансы у него (В.ЮЩЕНКО) сейчас не утеряны... все будет зависеть от избирательной кампании". При этом эксперт добавил: "ЮЩЕНКО переигрывали, но не побеждали".

Говоря о притязаниях на президентское кресло лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, В.КАРАСЕВ заметил: "Для ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА важна власть, а не власть как инструмент... ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ - рейтинговые политики, а не государственные деятели". А посему, по его мнению, государственный деятель может приобрести рейтинг, а политик - потерять.

В свою очередь директор Центра социальных исследований "София" Андрей ЕРМОЛАЕВ так охарактеризовал нынешнего Президента: "Стратег, но плохой тактик, поэтому ЮЩЕНКО слаб, когда у него плохой менеджмент... Авторитарен в приеме некоторых решений".

Рассуждая на тему падения рейтинга В.ЮЩЕНКО, А.ЕРМОЛАЕВ предположил, что данная тенденция связана не столько с личностными качествами Президента, сколько с предложенной им платформой национального развития, к принятию которой украинская нация сегодня не готова. По мнению А.ЕРМОЛАЕВА, если В.ЮЩЕНКО в оставшееся время пребывания на посту главы государства не справится с этой задачей, "он не сможет возглавить рейтинг".

В тоже время политолог Игорь ЖДАНОВ выразил убеждение в том, что победа В.ЮЩЕНКО на президентских выборах 2004 года "не связана ни со вступлением в НАТО, ни с национальным возрождением", а удалась благодаря обещаниям решить социальные проблемы и создать для всех "равные правила игры".

По мнению И.ЖДАНОВА, доктрина В.ЮЩЕНКО о культурном национальном возрождении на данном этапе терпит фиаско в связи с тем, что не соответствует потребностям народа. Кроме того, по его мнению, на это повлияли и неудачи в экономическом развитии страны, и конфликты внутри бывшей "оранжевой команды". Резюмируя, И.ЖДАНОВ высказал предположение: "У Виктора Андреевича сегодня есть минимальные шансы, скажу достаточно корректно, стать Президентом Украины, то есть переизбраться на второй срок".

Вместе с тем политолог Владимир ФЕСЕНКО уверен в том, что "политическая жизнь ЮЩЕНКО не закончена". "Я просто убежден, что ЮЩЕНКО будет одной из самых противоречивых фигур в украинской истории, как спорят, например, сегодня о Мазепе", - сказал он. При этом В.ФЕСЕНКО добавил, что, по его мнению, "ЮЩЕНКО - фаталист: он считает, что его ведет игра проведения... судьба играет на его стороне".