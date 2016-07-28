Ельченко проинформирует руководство ООН о передаче Путиным Крыма под юрисдикцию Ростова

Об этом Ельченко сообщил в Twitter.

«Во время заседания Совета Безопасности докажу Председателю Совета безопасности и Генеральному секретарю ООН ничтожность решения Путина "про упразднение Крымского федерального округа», - заявил Ельченко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, президент РФ Владимир Путин своим указом присоединил оккупированный Крым к Южному федеральному округу, таким образом ликвидировав "Крымский федеральный округ". Административным центром округа является Ростов-на-Дону.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации в связи с этим решением.