Ельченко проинформирует руководство ООН о передаче Путиным Крыма под юрисдикцию Ростова
18:31, 28 июля 2016Политика
2270 2
Глава Представительства Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявил, что проинформирует руководство ООН о присоединении оккупированного Крыма к Южному федеральному округу Российской Федерации.
REUTERS
Об этом Ельченко сообщил в Twitter.
«Во время заседания Совета Безопасности докажу Председателю Совета безопасности и Генеральному секретарю ООН ничтожность решения Путина "про упразднение Крымского федерального округа», - заявил Ельченко.
Читайте такжеЧубаров прокомментировал упразднение Путиным "Крымского федерального округа"
Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, президент РФ Владимир Путин своим указом присоединил оккупированный Крым к Южному федеральному округу, таким образом ликвидировав "Крымский федеральный округ". Административным центром округа является Ростов-на-Дону.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации в связи с этим решением.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter