Немыря думает, что Ющенко зря не взял с собой Тимошенко

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ считает, что Украина могла бы получить более четкую европейскую перспективу при условии одновременного участия Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в саммите Украина-ЕС в Париже 9 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Г.НЕМЫРЯ высказал сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Можно было добиться даже в период подготовки к саммиту более позитивных для Украины формулировок о европейской перспективе. Как известно, политика и дипломатия часто бывают не только искусством возможного, но и искусством невозможного. К сожалению, в этот раз невозможного не произошло, но это не означает, что саммит Украина-ЕС в Париже был провалом. Он был очень серьезным шагом Украины в направлении интеграции Украины в Европейский Союз», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

При этом вице-премьер сослался на информацию, изложенную в письме Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Польше Александра МОЦИКА, об одновременном участии во внеочередном саммите ЕС 1 сентября в Брюсселе от Польши Президента Александра КАЧИНСКОГО и премьер-министра Дональда ТУСКА.

«Поляками были чрезвычайно позитивно восприняты факты совместной поездки А.КАЧИНСКОГО и Д.ТУСКА в одном самолете в Брюссель… Для польского общественного мнения такие признаки надпартийного единства подтвердили способность высшей политической элиты Польши к консолидации, что может позитивно отразиться на увеличении уровня доверия к государственной власти в польском обществе», - процитировал Г.НЕМЫРЯ письмо украинского посла.

Вице-премьер еще раз напомнил, что Франция как председатель в ЕС хотела видеть на саммите Украина-ЕС как Президента Украины В.ЮЩЕНКО, так и премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО. Г.НЕМЫРЯ также сообщил, что аналогичное пожелание высказывала и канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ.

В то же время Г.НЕМЫРЯ считает позитивными результаты саммита Украина-ЕС, но призывает политическую элиту избегать как наиболее оптимистических, так и пессимистических оценок.

«Новое усиленное соглашение Украины с ЕС будет называться соглашением об ассоциации. Но название не должно подменять содержания соглашения», - считает он.

Г.НЕМЫРЯ сообщил, что Евросоюз подписал около сорока соглашений с другими странами и международными организациями, имеющими названия об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 сентября, в Париже состоялся ХІІ саммит Украина-ЕС, в котором принял участие Президент В.ЮЩЕНКО.

В ходе саммита стороны, в частности, договорились, что новое усиленное соглашение будет иметь название “Соглашение об ассоциации”. В совместной декларации относительно этого Соглашения, принятой на саммите, говорится, что «Соглашение об ассоциации… облегчит углубление наших отношений во всех областях, усилит политическую ассоциацию и экономическую интеграцию между Украиной и ЕС через введение взаимных прав и обязанностей».

Также в ходе саммита ЕС выразил готовность начать диалог с Украиной об условиях введения безвизового режима.