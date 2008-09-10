Генпрокуратура отказывается видеть в Тимошенко изменницу

Генеральная прокуратура Украины не возбуждала уголовного дела против премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по фактам национальной измены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Не было никакого дела. Было письмо (СБУ), в котором были изложены факты и предположения, просили создать следственно-оперативную группу. Но такая группа создается только для расследования в рамках уголовного дела, требующего совместного расследования», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

Заместитель генпрокурора подчеркнула, что поскольку не существует уголовного дела, то не существует и необходимости создавать следственно-оперативную группу.

Кроме того, Т.КОРНЯКОВА не располагает информацией об обращении Ю.ТИМОШЕНКО в генпрокуратуру по фактам круглосуточного слежения за премьер-министром и прослушивание телефонных разговоров.

«Я об этом не знаю, и у меня таких обращений нет», - добавила она.

Заместитель генпрокурора отметила, что ей не известны факты давления на своих коллег, изложенные Ю.ТИМОШЕНКО на пресс-конференции 8 сентября.

«Я принимаю решения самостоятельно по согласию генерального прокурора, поскольку руководит генпрокуратурой генеральный прокурор. Лично на меня давление не оказывалось. У меня никаких контактов с Банковой. Я совершенно искренне об этом говорю. Я там никогда не бываю, и на меня никто не давит», - подчеркнула Т.КОРНЯКОВА.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября. Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что получила повестку из Генеральной прокуратуры на 11 сентября. «На сегодняшний день вследствие этих действий (обращение СБУ в Генпрокуратуру по фактам о национальной измене премьер-министра) открыты все оперативно розыскные дела против руководителя моего секретариата, против руководителя моей службы, против премьер-министра, против большого количества людей, которые работают в правительстве», - сказала она. Она также сообщила, что располагает информацией о давлении на заместителей генерального прокурора для возбуждения уголовного дела против премьер-министра. «Практически сегодня осуществляется давление на некоторых заместителей генерального прокурора и обещания, если они возбудят уголовное дело против премьера, то Президент подаст их кандидатуру на должность генерального прокурора», - подчеркнула она.