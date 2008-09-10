«Народная самооборона» выдвигает Сергея Луценко в мэры Ровно

Ровенская городская организация Гражданского движения «Народная самооборона» выдвигает кандидатом на должность городского председателя члена национального совета партии Сергея ЛУЦЕНКО, брата министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании совета городской ячейки партии «Народная самооборона».

По словам председателя городской организации партии «Народная самооборона» Сергея КЛИЧУКА, окончательное решение о выдвижении кандидата должна принять конференция городской организации, которая состоится в ближайшее время.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла решение о проведении внеочередных выборов городского председателя Ровно 30 ноября 2008 года.

Претендентами на эту должность, кроме С.ЛУЦЕНКО, на данный момент есть нынешние заместители городского председателя Ровно Светлана БОГАТЫРЧУК-КРИВКО (представительница Блока Литвина) и Сергей ВАСИЛЬЧУК («Наша Украина»), а также бывшие главы ОГА Василий ЧЕРВОНИЙ и Николай СОРОКА.