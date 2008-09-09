Ющенко распустит Раду, даже если Тимошенко создаст коалицию с ПР?

По информации "Украинской правды", в понедельник Виктор Ющенко провел совещание с руководителями региональных ячеек "Нашей Украины" и президиумом партии, о котором не сообщала президентская пресс-служба.

Уже на выходе из секретариата корреспондент "Украинской правды" был свидетелем, как нашеукраинцы обсуждали только что услышанное от Ющенко. В ответ на вопрос корреспондента “что на нас ожидает?” нашеукраинец Юрий Ключковский пошутил: “Нас ожидает такая борьба за мир, что камня на камне не останется!”

Местные ячейки "Нашей Украины", пишет издание, получили установку с Банковой о создании негативного информационного фона для Тимошенко в среде ее избирателей на западной Украине. Уже сейчас, по данным СП, потери рейтинга БЮТ в этих регионах составили около 10 процентов.

Однако главный сигнал, который послал Ющенко своим однопартийцам, – это начало подготовки к досрочным выборам.

Источники "Украинской правды" утверждают, что уже прорабатывается формат участия президентских сил в таких выборах. Ожидается, что список возглавит непосредственно Виктор Ющенко. Если будет создан блок, он также будет носить его имя.

Если будет решено идти партией, то исключительно под названием "Наша Украина". Лидеры всех маргинальных структур, которые сейчас образуют блок НУНС, если желают, могут войти в список как беспартийные. Отдельное участие проекта Виктора Балоги "Единый центр" в выборах не предусматривается.

По убеждению участников разговора с президентом, Ющенко распустит парламент даже если формальная коалиция между БЮТ и Партией регионов будет создана. Хотя правовая основа для этого отсутствует, вместо этого Ющенко будет давить на политическую, обвиняя Тимошенко в "ревизии воли избирателя" путем объединения с Януковичем.