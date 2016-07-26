В "Батькивщине" сожжение партбилетов в Харькове назвали провокацией, направленной против партии

"Сегодня в Харькове группа людей провела акцию по сожжению якобы членских билетов «Батькивщины». Информацию о это было первоначально размещено, а затем сняты со страницы харьковской областной организации «Батькивщина Молодая» в Facebook", - говорится в заявлении партии.

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"Партия «Батькивщина» и организация «Батькивщина Молодая» заявляют, что организатор этой акции Антон Филиппов был отстранен от должности исполняющего обязанности главы областной организации «Батькивщины Молодой» еще 2 июня с формулировкой «за бездействие», - сообщает политсила.

"Мы утверждаем, что мотивы, указанные в заявлении этой группы людей, не имеют ничего общего с реальностью. Так же ничего общего с «Батькивщиной» и «Батькивщиной Молодой» больше не имеют люди, которые сегодня вышли на акцию", - отмечает "Батькивщина".

"Это - провокация, организованная и проведенная исключительно для того, чтобы навредить партии «Батькивщина»", - подчеркивается в заявлении.

"Мы также уполномочены заявить, что страница Харьковской областной организации «Батькивщины Молодой» в Фейсбук до сих пор не передана предыдущим руководителем организации Антоном Филиповым в управление новоназначенного председателя. Поэтому заявления, опубликованные на этом ресурсе, на данный момент не являются официальной позицией «Батькивщины Молодой»", - сообщила партия.