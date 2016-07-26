Иностранные собственники херсонских предприятий "Харистрон" и "Глобал-Инвест" просят власти защитить их инвестиции

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель инвесторов Эррола Каракаша (США) и Ахмета Кодана (Турция) Грег Лайтфут.

«От имени иностранных инвесторов, от имени бизнесменов США я обращаюсь к президенту Украины к генеральному прокурору, директору НАБУ с просьбой остановить этот произвол прокуратуры, защитить иностранных инвесторов и взять на контроль это дело», - сказал Лайтфут.

По его словам, иностранные инвесторы «Харистрон» и «Глобал-Инвест» очень разочарованы попытками правоохранителей блокировать работу компаний, выращивающих на арендованной земле ячмень, пшеницу, подсолнечник, томаты, лук и другие сельскохозяйственные культуры. При этом Лайтфут уверен, что помощь и понимание украинских властей будут способствовать дальнейшей успешной работе предприятий, на которых трудоустроено около 400 жителей села Надеждовка Херсонской области.

«Мы имеем намерение продолжать работать в Украине, так как здесь хорошее место для развития. Но нам нужно возобновить доверие к украинской власти… Мы видим большие возможности для работы наших предприятий, для экспорта нашей продукции», - отметил он.

Присутствующая на пресс-конференции адвокат этих иностранных инвесторов Евгения Бела отметила, что с апреля 2015 года в отношении данных херсонских предприятий было открыто 2 административных дела и 3 криминальных производства.

«Во время криминальных производств было проведено 7 обысков… Проводятся все действия, чтобы заблокировать работу предприятий. При этом работники не имеют возможности получить в полном объеме свою зарплату, так как предприятия не смогли обработать в этом году свою землю и, соответственно, собрать урожай», - отметила она.

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В свою очередь юрист предприятий Елена Козачек сообщила на пресс-конференции, что из-за этой ситуации компании на данный момент работают в убыток, однако, не идут на вынужденные увольнения работников.

«Предприятия пытаются работать, получают убытки. При этом они сохраняют рабочие места. Налоги предприятия платят в полном объеме», - сказала она.

Справка УНИАН. Частное предприятие «Харистрон», зарегистрированное в Херсоне, арендует 19,9 га земли, на которых выращивает арбуз и ячмень.

Предприятие создано в 2003 году Халдуном Гумуштекиным и Ахметом Коданом. В 2008 году Гумуштекин снял с себя все полномочия директора и продал Кодану предприятие за 700 тыс. долл. В 2016 году Эррол Каракаш выкупил у Кодана всю его часть и стал единоличным собственником «Харистрона».

Компания «Глобал-Инвест», зарегистрированная в Херсоне, арендует 3 тыс. га земли, на которых выращивает арбузы, ячмень, пшеницу, подсолнечник, томаты, болгарский перец, лук и другие сельскохозяйственные культуры.

Предприятие создано в 2005 году Коданом и Гумуштекиным. В 2008 году Гумуштекин продал свою часть в размере 49% Кодану. В 2011 году Каракаш купил 50% уставного капитала компании у Кодана. С 2014 года Кодан владеет 45% «Глобал-Инвеста», Каракаш – 54%, Гумуштекин – 1%.