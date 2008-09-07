Литвин: Тимошенко и Януковичу следует бояться не Ющенко
21:18, 07 сентября 2008Политика
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Жизнь покажет?
Лидер фракции одноименного блока Владимир ЛИТВИН убежден, что премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ в президентский кампании нужно будет бояться не Виктора ЮЩЕНКО, а “других конкурентов”.
Об этом он сказал в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье.
Отвечая на вопрос, “списали ли В.ЯНУКОВИЧ и Ю.ТИМОШЕНКО Президента Украины” как конкурента во время президентских выборов, В.ЛИТВИН ответил: “Это была бы демонстрация самоуверенности”.
“Убежден, что в президентской кампании нужно будет бояться других конкурентов”, - отметил он.
На уточняющий вопрос, о ком идет речь В.ЛИТВИН лишь сказал: ”Жизнь покажет этих людей”.
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