Яценюк называет проект Терёхина угрозой демократии

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК расценивает законопроект о повышении проходного барьера для прохождения в парламент как непосредственную угрозу демократии.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

А.ЯЦЕНЮК прогнозирует, что во время рассмотрения законопроекта «О внесении изменений к «Закону о выборах народных депутатов», внесенному представителем БЮТ Сергеем ТЕРЕХИНЫМ, все украинские партии выступят против.

Он отметил, что повышение проходного барьера будет означать запрещение для какой-либо новой партии или политика.

«Это (повышение проходного барьера - УНИАН) складывается в общую идеологию – давайте разделим Украинское государство на двоих: тот, кто не премьер, тот Президент с церемониальными функциями, а тот, кто не Президент, тот премьер», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что повышение проходного барьера позволит попасть в парламент лишь двум политическим силам. «Такой себе демократический авторитаризм», - сказал спикер.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что сегодня, имея 360 голосов, «голосуется все скопом, все в эйфории».

В то же время он убежден, что впоследствии политические силы поймут ошибочность такого шага. «Пройдет время, и когда эта пена сойдет, все начнут понимать, что немножко не ту дорогу мы выбрали, не тем путем мы пошли», - уточнил А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на вопрос, которой, по его мнению, будет судьба депутатского запроса к Президенту с требованием уволить главу Секретариата Виктора БАЛОГУ, А.ЯЦЕНЮК сказал, что направление запроса к Главе государства входит в полномочия народного депутата.

«Я думаю, Президент рассмотрит и ответит парламенту», - сказал спикер.