Луценко: Прокуратура в ближайшее время передаст в суд еще одно дело в отношении "бриллиантовых прокуроров"

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире «112 Украина».

«Бриллиантовые прокуроры», которые были выявлены во времена деятельности господина Сакварелидзе в Генпрокуратуре, это дело передано в суд, обвинение в суде поддерживают все, кто работал в команде Сакварелидзе. Я надеюсь, что суд в ближайшее время предоставит обвинительный приговор», - заявил генпрокурор.

Отвечая на вопрос, будет ли прокуратура обжаловать снятие ареста с имущества одного из так называемых «бриллиантовых прокуроров», экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, он сказал, что «безусловно прокуратура это обжалует».

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«В прокуратуре завершается второе уголовное производство в отношении этих же так называемых «бриллиантовых прокуроров» по эпизоду другой их незаконной деятельности, это так называемое «мусорное дело». Я думаю, в ближайшее время и это дело пойдет в суд и будет еще одним этапом ответственности этих деятелей», - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 22 июля бывший заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько утверждал, что Апелляционный суд Киева снял арест с имущества одного из так называемых «бриллиантовых прокуроров», экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

Справка УНИАН. Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых «бриллиантовых прокуроров» в суд.

Корнийца и Шапакина отпустили из-под стражи под залоги.