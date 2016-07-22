Суд снял арест с имущества "бриллиантового прокурора" Корнийца - Касько

Бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько заявил, что суд отменил арест имущества "бриллиантового" прокурора Александра Корнийца.

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"Сегодня узнал, что 12 июля апелляционный суд Киева отменил арест имущества "бриллиантового" прокурора Корнийца. Арест был наложен еще в сентябре 2015, однако понимая, что из-за внимания общества к этому делу в то время тихо отменить арест не удастся, апелляцию жена Корнийца подала только в июне 2016 года, когда дело "бриллиантовых" понемногу стали забывать", - написал Касько.

Он добавил, что в апелляцию Светлана Корниец, которая занимает должность начальника отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью прокуратуры Киевской области, указала, что между ней и мужем "в 2013 году был заключен брачный контракт, по которому ей принадлежит все имущество и земельные участки Корнийца. И об этом она, конечно же, забыла указать в своей декларации".

"Апелляционный суд стал на сторону честного начальника отдела прокуратуры Киевской области, возобновил ей сроки апелляционного обжалования (даром, что не мог рассматривать эту жалобу, ведь дело уже давно слушается по существу в Голосеевском суде) и снял арест с половины всего имущества Корнийца, несмотря на то, что в случае доказательства вины Корнийца, оно подлежало бы конфискации", - отметил Касько.

Он считает, что этой "схеме" смогут скористтатися бывшие высокопоставленные чиновники времен Януковича и фигуранты свежих дел НАБУ, в которых найдутся такие себе брачные контракты", по которым все арестованное у них имущество окажется собственностью их жен.

Справка УНИАН. Корнийца и Шапакина идет задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 150 тысяч гривен. Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тысяч долларов, а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января этого года Генеральная прокуратура передала в суд дело "бриллиантовых прокуроров". Позже Корнийца и Шапакина идет отпустили из-под стражи под залог. 18 мая суд постановил предоставить охрану Корнийцу, поскольку 13 мая на него неизвестные совершили нападение, после чего он оказался в больнице.