Тимошенко назначила министрам два совещания на завтра

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО завтра проведет совещания относительно государственного бюджета на 2009 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

8 сентября в 15.00 Ю.ТИМОШЕНКО проведет совещание, посвященное обсуждению показателей госбюджета-2009 с представителями Министерства экономики, Министерства труда и социальной политики и Министерства финансов Украины.

В 17.00 премьер-министр проведет совещание относительно госбюджета-2009 с представителями Министерства топлива и энергетики, Министерства угольной промышленности, Министерства здравоохранения, Министерства охраны окружающей природной среды и Министерства транспорта и связи Украины.

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