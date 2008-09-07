Голландия согласна, что украинцы должны получать "упрощенные" визы ЕС

В Министерстве иностранных дел Украины состоялась встреча заместителя руководителя внешнеполитического ведомства нашего государства Константина ЕЛИСЕЕВА с заместителем министра юстиции Нидерландов Небахат АЛБАЙРАК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС в миграционно-визовой сфере, в частности, состояние имплементации Соглашений между Украиной и Европейским Содружеством об упрощении оформления виз и реадмиссии лиц.

В этой связи нидерландская сторона согласилась с важностью устранения недостатков и необходимостью неуклонного выполнения стороной ЕС положений Соглашения об упрощении оформления виз.

Особое внимание было уделено обсуждению перспективы начала с ЕС предметного целевого диалога о дальнейшей либерализации визового режима и создания надлежащих условий для отмены государствами ЕС визовых требований для граждан Украины.

Н.АЛБАЙРАК выразила надежду, что Эвианский саммит Украина-ЕС даст „зеленый свет” диалогу относительно определения критериев и условий, выполнение которых откроет путь к введению безвизового режима.