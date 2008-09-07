Евросоюз можеть снять свои санкции с Белоруссии

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность снятия своих санкций с Белоруссии. Об этом сообщила еврокомиссар по внешним связям и политике соседства Бенита Ферреро-Вальднер в ходе заключительного этапа неформальной встречи министров иностранных дел ЕС во французском городе Авиньоне. По ее словам, настало время тесного диалога между ЕС и Белоруссией, где 28 сентября с.г. пройдут выборы в парламент. Она предложила пригласить главу МИД Белоруссии на встречу министров иностранных дел ЕС, которая пройдет 15 сентября в Брюсселе, а также снизить стоимость европейских виз для граждан Белоруссии, передает Reuters.

В конце августа Минск освободил трех представителей оппозиции, после чего Польша выступила с предложением об отмене европейских санкций. "Они приняли важное решение по освобождению политических заключенных. Со своей стороны нам бы хотелось найти способ поощрить такое поведение", - заявил сегодня верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана.

Санкции ЕС заключаются в запрете на въезд в государства сообщества для 40 белорусских официальных лиц, включая президента Александра Лукашенко. В августе с.г. Государственный департамент США заявил о возможности отмены односторонних санкций в отношении Минска, если парламентские выборы в стране, намеченные на 28 сентября 2008 г., пройдут в соответствии с "демократическими стандартами".