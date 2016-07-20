Французский дипломат Мингарелли официально назначен главой делегации ЕС в Украине вместо Томбинского

Соответствующее решение Высокого представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини обнародовано в среду в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Сейчас он является старшим советником по глобальной стратегии и европейской политики соседства в Внешний службе ЕС", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеПайетт обещает следить за событиями в Украине и после завершения своей дипмиссии

Другим решением действующий глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский назначен председателем делегации ЕС в Ватикане, в организации ООН в Риме и в Республике Сан-Марино.

Мингарелли - французский дипломат, до конца 2010 года был главным переговорщиком со стороны ЕС по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

В общем, Могерини приняла решение о 17 назначениях на должности представителей ЕС в рамках очередной ротации в этом году.