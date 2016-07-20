Гройсман и Могерини договорились провести в конце 2016 года заседание Совета ассоциации Украина-ЕС

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом говорилось на встрече Гройсмана и Могерини в Брюсселе.

Премьер-министр проинформировал высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности о принимаемых правительством мерах в социально-экономической сфере, реформировании системы государственной службы, борьбе с коррупцией.

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"Я высоко ценю ваши усилия и проведенную работу за первые 100 дней правительства", - подчеркнула Могерини.

Стороны также договорились актуализировать взаимодействие в рамках Административного соглашения между Украиной и Европейским оборонным агентством, подписанного в декабре 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 19-20 июля Гройсман находится с рабочим визитом в Бельгии, во время которого проведет переговоры с руководством Европейского Союза.