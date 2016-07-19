Европа должна поддержать создание подгруппы по восстановлению доступа Украины к границе на Донбассе - Геращенко
Партнеры Украины из Европы должны поддержать украинскую инициативу создания в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе рабочей подгруппы по восстановлению доступа Украины к неконтролируемому участку границы в Донецкой и Луганской областях.
Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сказала в эфире 5-го канала.
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"Мы действительно вопрос границы ставим как ключевой, потому что не может страна быть защищенной, если у нее есть дыра в границе через которую носятся туда-сюда эти так называемые конвои", - заявила Геращенко.
"Более того, на оккупированных территориях нет военных заводов по производству "Градов" и минометов. Чем они стреляют? Чем убивают украинских граждан? Очевидно, что это русское оружие. И мне кажется, что это очень правильно, что Украина так жестко ставит вопрос формирования пятой группы по решению вопроса границы", - подчеркнула Геращенко.
"И нас здесь, наши европейские партнеры, мне кажется, должны поддержать", - сказала Геращенко.
Как сообщал УНИАН, руководитель рабочей подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявляет, что российская сторона выступает против создания в контактной группе и рабочей подгруппе по восстановлению доступа Украины к неконтролируемой участка границы на Донбассе.