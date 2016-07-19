На Ивано-Франковщине в округе № 85 определился победитель на довыборах в Раду

Как сообщается на сайте ЦИК, по данным обработки 100% протоколов о результатах голосования, Шевченко поддержали 21,19% избирателей, принявших участие в голосовании, или 11 тыс. 043.

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На втором месте - кандидат от «БПП» Сергей Насалик, за которого проголосовали 19,72% (10 тыс. 278 избирателей), на третьем – Ольга Сикора от ВО "Батькивщина" – 13,00% (6 тыс. 773).

Как сообщал УНИАН, 17 июля состоялось голосование на промежуточных выборах народных депутатов в 7 одномандатных избирательных округах, в том числе и в округе №183 (Херсонская область).

Выборы в данном округе проходят в связи с тем, что в мае 2016 года сложил полномочия народного депутата от БПП «Солидарность» Андрей Гордеев, назначенный председателем Херсонской областной государственной администрации.

Для участия в выборах в округе зарегистрированы 29 кандидатов.