Тимошенко благодарит депутатов НУ-НС, не поддержавших развал коалиции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает народных депутатов из фракции «Наша Украина – Народная самооборона», которые решили выйти из состава коалиции, возобновить свое участие в ней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в своем телеобращении в связи с политической ситуацией в Украине.

«Я обращаюсь к коллегам и соратникам из «Нашей Украины»: не время уничтожать последние демократические баррикады, потому что демократическая коалиция может и должна существовать. У вас есть целых 10 дней для того, чтобы без ультиматумов, без провокаций, просто спокойно вернуться в демократическую коалицию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что голосования в Верховной Раде не могут быть причиной для выхода этих депутатов из коалиции. «Если 8 месяцев я и наша команда терпели все и не позволили себе уничтожить демократическую коалицию, то и вам нужно ценить ее также, как ценим и строим ее мы», - пояснила она.

«Я искренне надеюсь на мудрость и благоразумие наших коллег по демократической коалиции. Я верю, что работа демократической коалиции будет восстановлена», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом глава правительства высказала благодарность депутатам из фракции НУ-НС от Народного Руха Украины и гражданского движения «Народная самооборона», а именно Борису ТАРАСЮКУ и Анатолию ГРИЦЕНКО, а также министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, которые категорически не поддержали выход фракции из коалиции.

«Я искренне благодарю вас за политическое мужество, достоинство и честь, за то, что вы остались верными идеалам демократии и справедливости и не поддались на провокации президентского Секретариата и ближайшего окружения, и не подписали заявления о выходе из демократической коалиции», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, фракция «Наша Украина – Народная самооборона» вчера приняла решение о выходе из коалиции. Соответствующее решение было принято на заседании фракции. «За» проголосовали 39 народных депутатов, против - 9, воздержались – 6.