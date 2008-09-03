Ющенко дал понять, чтоб у Луценко определились, или уходили из ВР?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО положительно оценил решение фракции “Наша Украина – Народная самооборона” выйти из состава демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ в интервью журналистам, говоря об итогах встречи членов фракции с главой государства.

«Президент дал нам понять, что шаг, который мы сделали вчера, он его поддерживает, он понимает, почему это было сделано, и он считает, что абсолютно правильно было сделано”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

В то же время депутат подчеркнул, что последующее развитие событий зависит в основном от действий членов Блока Юлии Тимошенко. По его словам, возможность возобновления демократической коалиции не исключается, если БЮТ отзовет принятые вчера в парламенте антиконституционные законы, выработает согласованную с НУ-НС позицию относительно Грузии, а также вернется к выполнению коалиционного соглашения.

“Они должны сделать для себя непростой выбор: или юридически завершить то, что уже де-факто существует, или опомниться и понять, что все то, что вчера происходило, в частности, относительно вопроса военного вторжения РФ в Грузию... было изменой”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Отвечая на вопрос, обсуждали ли участники встречи вопрос о необходимости извинений перед Ю.ТИМОШЕНКО со стороны Секретариата Президента за обвинение ее в измене национальных интересов, Р.ЗВАРИЧ сказал, что это вопрос в ходе встречи не затрагивался.

По словам депутата, он неоднократно говорил, что считает эти обвинения безосновательными, но вчерашние события в парламенте не дают ему оснований для твердой уверенности утверждать это и сегодня.

Отвечая на вопрос, шла ли речь о фактическом расколе в самой НУ-НС, в частности из-за того, что вчера часть парламентариев из депутатской группы “Народная самооборона” голосовала совместно с фракциями БЮТ и Партии регионов, Р.ЗВАРИЧ заметил, что этот вопрос обсуждался.

“Президент настаивал на том, чтобы фракция говорила одним голосом”, - сказал он.

Вместе с тем Р.ЗВАРИЧ сообщил, что вчера во время экстренного заседания фракции НУ-НС все представители “Народной самообороны” обвиняли БЮТ в расколе демократической коалиции, а сегодня появилось заявление “Народной самообороны” с противоположным содержанием. “То есть вечером одно, утром другое. Я это списываю на счет некого детского инфантилизма политического. Молодые политики – возможно не знают, что они делают”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

По его словам, Президент дал четко понять, что “Народная самооборона” должна определяться, если имеет другую позицию. Р.ЗВАРИЧ сказал, что он лично понял эти слова так, что депутаты от “Народной самообороны”, которые не поддерживают позицию фракции, должны сложить свои полномочия.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины В.ЮЩЕНКО провел встречу с депутатами фракции «Наша Украина – Народная самооборона».