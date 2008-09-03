Доний: Ющенко сказал, что пойдет на выборы 2010 года и победит

17:51, 03 сентября 2008
Политика
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Зварич подтвердил

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил уверенность, что победит на президентских выборах 2010 года.

Об этом сообщил народный депутат от “Наша Украина – Народная самооборона” Олесь ДОНИЙ, рассказывая о встрече фракции НУ-НС с Президентом.

«Он сказал, что пойдет на выборы 2010 года и победит», - сказал О.ДОНИЙ.

О готовности Президента идти на следующие президентские выборы рассказал журналистам и другой депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

 

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