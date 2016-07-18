Депутатам-прогульщиках не выплатили 1,5 миллиона гривень зарплаты

Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

В то же время он отметил, что для многих депутатов, денежные штрафы являются несущественными и не заставляют их ходить на заседания, поэтому призвал общественность оказывать давление на прогульщиков.

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"За последний месяц-полтора, когда это общественное давление возросло, я могу сказать уверенно, что Верховная Рада стала работать более эффективно", – заявил он.

Также Парубий заявил, что его угроза публиковать фамилии прогульщиков в газете "Голос Украины" также подействовала и депутаты стали активнее ходить на работу.

Отвечая на вопрос о том, может ли в этой ситуации быть эффективным императивный мандат, он напомнил, что такой механизм уже работает – фракции могут исключать депутатов, которые выходят из фракции. В частности, этим воспользовалась фракция БПП, исключив Николая Томенко и Евгения Фирсова.

В то же время, по его словам, этот механизм вызывает сильную критику со стороны западных партнеров Украины, которые называют его недемократичным.

Парубий заявил, что поддерживает предоставление гражданам права собирать подписи и отзывать депутатов, которые некачественно работают, однако признал, что сейчас в Раде не найдется голосов для принятия такого закона.

Как известно, депутаты обычно активно работают только во вторник и четверг. В пятницу на работу ходят очень мало депутатов.