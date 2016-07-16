Попытка переворота в Турции накладывает отпечаток на обстановку в Украине – глава СБУ

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак на совместном брифинге с руководством Нацполиции сегодня в Киеве. «Говорить о том, что СБУ не принимает (мер)... Столь резонансное событие, как переворот в серьезной мощной стране – Турции, накладывает отпечаток на оперативную обстановку и в Украине», - заявил он.

Читайте такжеУкраина поддерживает власти Турции и надеется на быстрое восстановление стабильности - МИД«Говорить о том, что СБУ в повышенную боеготовность переведена – это ничего не сказать, она и так в повышенной боеготовности в связи с войной на востоке, в связи с деятельностью ДРГ по всей территории нашего государства, в связи с «беспределом» банд», - сказал Грицак.

«Мы свои возможности направили в том направлении, чтобы события в Турции никак не повлияли на ухудшение оперативной обстановки в Украине, и будем делать все возможное для этого с полицией, прокуратурой, военной службой правопорядка», - заверил председатель СБУ.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час.

Впоследствии премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

В настоящее время большинство организаторов мятежа задержаны.

МИД Украины призвал украинцев воздержаться от поездок в Турцию до нормализации ситуации в этой стране.