БЮТ и ПР договорились о кандидатурах замов Яценюка

16:33, 02 сентября 2008
Политика
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Внесен совместный проект

Александр Лавринович
БЮТ и Партия регионов предлагают назначить народного депутата Александра ЛАВРИНОВИЧА первым заместителем председателя Верховной Рады Украины, народного депутата Николая ТОМЕНКО - заместителем председателя Верховной Рады Украины.

Об этом говорится в проекте постановления “Об избрании первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады Украины”, зарегистрированном сегодня лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и лидером фракции БЮТ Иваном КИРИЛЕНКО.

Как известно, сегодня ВР планирует назначить заместителей председателя парламента.

 

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