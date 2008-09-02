БЮТ и ПР договорились о кандидатурах замов Яценюка

Внесен совместный проект

БЮТ и Партия регионов предлагают назначить народного депутата Александра ЛАВРИНОВИЧА первым заместителем председателя Верховной Рады Украины, народного депутата Николая ТОМЕНКО - заместителем председателя Верховной Рады Украины. БЮТ и Партия регионов предлагают назначить народного депутата Александра ЛАВРИНОВИЧА первым заместителем председателя Верховной Рады Украины, народного депутата Николая ТОМЕНКО - заместителем председателя Верховной Рады Украины. Об этом говорится в проекте постановления “Об избрании первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады Украины”, зарегистрированном сегодня лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и лидером фракции БЮТ Иваном КИРИЛЕНКО. Как известно, сегодня ВР планирует назначить заместителей председателя парламента.

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