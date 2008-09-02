БЮТ и ПР договорились о кандидатурах замов Яценюка
16:33, 02 сентября 2008Политика
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Внесен совместный проект
|Александр Лавринович
Об этом говорится в проекте постановления “Об избрании первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады Украины”, зарегистрированном сегодня лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и лидером фракции БЮТ Иваном КИРИЛЕНКО.
Как известно, сегодня ВР планирует назначить заместителей председателя парламента.
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