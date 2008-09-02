ВР ни до чего не договорилась и разошлась до вечера

Утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, все это время депутаты обсуждали проекты постановлений по ситуации в Грузии.

На этот момент депутаты обсудили 5 проектов постановлений и продолжат рассмотрение этого вопроса во время вечернего пленарного заседания.

Вечернее пленарное заседание ВР откроется в 16.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент будет работать до тех пор, пока не будет рассмотрена вся повестка дня.