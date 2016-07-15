Теракт в Ницце: Порошенко принес цветы к посольству Франции (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил журналистам возле Посольства Украины во Франции сегодня в Киеве, куда пришел почтить память погибших в результате теракта.

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«Я хочу заверить, что Украина плечом к плечу с нашими французскими братьями, партнерами готова приложить все усилия для борьбы с терроризмом», - сказал он.

«Украина знает, что такое терроризм после российской агрессии на востоке нашего государства», - добавил президент.

По словам Порошенко, украинцы готовы сделать все, чтобы прекратить террористические атаки в Украине и по всему миру.

Как сообщал УНИАН, вечером 14 июля грузовик врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где люди собрались посмотреть на фейерверк по случаю национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии. Грузовик на скорости проехал 2 км по собравшимся на набережной людях, прежде чем полицейские застрелили водителя.

По данным МВД Франции, в результате теракта погибли по меньшей мере 84 человека.

Среди погибших - один гражданин Украины. Также во время атаки были ранены два украинца.

Во Франции в связи с терактом 16, 17 и 18 июля объявлены днями национального траура.