Во Франции объявлен трехдневный траур

Как сообщает Meduza, власти Ниццы приняли решение отменить все общественные мероприятия в городе в ближайшие дни, а также закрыли доступ на городские пляжи.

В частности, отменено проведение концерта певицы Рианны, намеченного на вечер пятницы, 15 июля, и джазового фестиваля в Ницце. Решение принято из соображений безопасности. Также на неопределенный срок закрыт доступ на набережную, где в ночь на 15 июля в результате террористического акта погибли 84 человека.

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В ночь на 15 июля 31-летний француз тунисского происхождения на грузовике въехал в толпу в Ницце, собравшуюся на набережной для празднования дня взятия Бастилии. Террорист проехал по набережной около двух километров, давя людей, после чего был убит в перестрелке с полицией.