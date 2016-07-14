Депутат, запустивший дрон в Раде, обещает "еще более интересные мероприятия"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали в ходе брифинга.

Так, Игорь Луценко, который сегодня запустил квадрокоптер в зале парламента, пообещал, что борьба с кнопкодавством будет вестись "еще более интересными мероприятиями".

В свою очередь Алексей Рябчин заявил, что его "достало кнопкодавство, которое есть в сессионном зале Верховной Рады".

"На прошлой неделе мы схватили за руки нескольких кнопкодавов, засняли это, передали руководству ВР, но никакой реакции. И очень позорные законопроекты были приняты именно благодаря кнопкодавству, потому что в коалиции нет голосов и они прибегают к таким мерам", - сказал депутат.

По его мнению, такие "вопиющие" нарушения регламента должны быть "пойманы такими инновационными и радикальными средствами, как съемка с квадрокоптера".

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В свою очередь депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум сказала, что ей стыдно находиться в парламенте, который после Революции достоинства "позволяет себе по 20-25 голосов кнопкодавить".

"Фактически мы возвращаемся к временам "пианистов" Януковича, только более инновационных и таких, которых вообще нельзя поймать", - подчеркнула она и добавила, что это позор для парламента.

По словам Шкрум, нормальным является использование таких современных средств как квадрокоптер.

"Раньше за кнопкодавство били, душили галстуками. Те люди, которые сейчас в коалиции, останавливали кнопкодавство такими методами. Теперь почему-то они испугались маленького видео", - сказала Шкрум. По ее словам, использовавшийся сегодня в сессионном зале квадрокоптер в дальнейшем будет направлен на фронт.